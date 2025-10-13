１３日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征２号Ｄ」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉10月13日】中国は13日午後6時（日本時間同7時）、「試験31号」衛星を搭載した運搬ロケット「長征2号D」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。「試験31号」衛星は、主に新型光学イメージング技術の検証に用いられる。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上