学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）で、２年ぶり６度目の王座奪還を目指した駒大は５位だった。Ｖ候補の一角とされていたが、優勝争いに絡めなかった。１区の谷中晴（２年）が区間２位と好走し、２区の帰山侑大（４年）も区間２位。ただ、３区の桑田駿介（２年）が区間９位と苦戦して順位を７位に下げた。勝負の後半。４区は出雲市出身の伊藤蒼唯（あおい、４年