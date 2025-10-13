7人組ガールズグループ・HANAが、新曲「My Body」をきょう13日に配信リリースし、午後9時には新しい表情が見られるMusic Video（以下、MV）が公開された。【動画】“新しい表情”も！HANAの新曲「My Body」MV「My Body」は、作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れ