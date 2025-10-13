恵まれた体格を生かして、近年のウェストハムを支えていたマイケル・アントニオ。得点力とキープ力のあるCFで、21-22シーズンにはプレミアリーグで10ゴール8アシストの素晴らしい数字を残している。しかし、2024年12月、交通事故に遭い足を骨折。残りのシーズンは欠場となり、今年の8月に契約満了でクラブを去っている。現在は復帰に向けて地元であるブレントフォードでトレーニングを行っていると、『BBC』が報じている。『THE Su