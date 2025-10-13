昨季はトッテナムでヨーロッパリーグのタイトルを手にしたアンジェ・ポステコグルーだが、2025年は指導者生活の中でもかなり苦しい1年となっているのではないか。トッテナムではプレミアリーグで全く結果が出ず、ELのタイトルを手にしながら最終的にはシーズン終了後に解任。さらに9月からはノッティンガム・フォレストの指揮官に就任したが、2分5敗と未だ勝利がない。すでにノッティンガムでも解任論が浮上していて、ここでも解任