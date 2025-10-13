10日に2026ワールドカップ欧州予選でブルガリア代表と対戦し、6-1で大勝を飾ったトルコ代表。この大勝に大きく貢献したのがレアル・マドリードMFアルダ・ギュレル（20）、ユヴェントスFWケナン・ユルディズ（20）の若手コンビだ。2人はすっかりトルコ代表の中心であり、レアルで定位置を確保しつつあるギュレルはこのゲームで1ゴール2アシスト、ユヴェントスの10番を背負うユルディズも2ゴールを記録。この若手コンビを中盤深くか