2026ワールドカップ欧州予選で奮闘するA代表に注目が集まる中、今月はU-21イタリア代表の方も結果を出している。現在欧州ではU-21欧州選手権予選が行われていて、U-21イタリア代表は10日にU-21スウェーデン代表と対戦して4-0の大勝を収めている。その中でも注目のタレントとなるのが、このゲームにセンターフォワードとして先発してPKからゴールを決めたレッチェの17歳FWフランチェスコ・カマルダだ。ミランからレッチェにレンタル