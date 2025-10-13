3人組ガールズロックバンドの「ЯeaL（りある）」のメンバー・FumihaとAikaが脱退することを13日、同バンドのXで発表した。残るメンバーはRyokoだけとなったが、今後もバンド名を存続して活動していくとした。「ЯeaLから大切なお知らせ」として文書の画像を投稿。文書は最後の1人となってしまったRyokoの署名で「突然の報告になってしまいますがメンバーのFumihaとAikaが、2025年10月13日をもって『ЯeaL』を脱退することにな