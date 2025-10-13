女子テニスの木下グループ・ジャパン・オープンは13日、大阪市のモリタテニスセンターうつぼで開幕し、シングルス1回戦で世界ランキング16位の大坂なおみ（フリー）が17歳の園部八奏（IMG）に6―0、6―4でストレート勝ちして2回戦に進んだ。日比野菜緒（ブラス）はオルガ・ダニロビッチ（セルビア）に屈し、内島萌夏（安藤証券）はソラナ・チルステア（ルーマニア）に敗れた。ダブルス1回戦では、小堀桃子（橋本総業）清水綾