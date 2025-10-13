日本サッカー協会技術委員長だった影山雅永氏が、航空機内で児童ポルノを閲覧したとしてフランスで有罪となったことを受け、スポンサーの全日本空輸が14日のブラジルとの国際親善試合で広告掲出を取りやめることが13日、分かった。