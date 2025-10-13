日本相撲協会の公式インスタグラムが１３日に更新され、横綱大の里がロンドン市内を散策する様子が投稿された。大の里は１５日から３４年ぶりに開催されるロンドン公演に向けて現地入り。公演の会場であるロイヤル・アルバート・ホールを訪れている様子や、二階建てバスと並んで撮影した写真などが投稿された。コメント欄には「おお！かっこいい」、「華がある」、「ロンドンの町が似合う」、「馴染んでますね」、「着物の色