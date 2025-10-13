ジョンマスターオーガニックからホリデー限定のシャンプー＆コンディショナーが登場♡パープルフラワーの香りは、新進気鋭の調香師ルーク・マルヴィーが手掛け、木漏れ日の谷をイメージした上質な香り。236mLでシャンプー3,190円、コンディショナー3,520円（税込）で、乾燥や静電気によるダメージから髪を守り、ふんわりと香るエアリー