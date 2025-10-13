俳優の福士蒼汰さん（32）が、台湾映画に初出演することが発表され、喜びのコメントを寄せました。福士さんが出演するのは、台湾映画『花臉猫:修羅道』（2026年秋公開予定、日本での公開は未定）。福士さんにとって、発表されている海外作品としては3作品目となり、若手俳優の韓寧（ハン・ニン）さんとW主演します。映画は、警察官連続殺人事件が発生し、福士さん演じる武術に秀でた警察官・清水翔が、容疑者である韓寧さん演じる