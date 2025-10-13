台湾出身のタレント、ビビアン・スー（50）が13日、自身のインスタグラムを更新。髪を切り、ボブカットしたことを明かした。ビビアンは「髪を短く切った」と報告。ヘアサロンで30センチほど切る様子も披露した。現在映画「辛亥隧道」の撮影中とし「切ってよかったと思う。ホラーって夜の撮影が多めだから、洗う時間と乾かす時間を節約して毎日の休む時間が10分増えた」とつづった。フォロワーからは「ボブ可愛い」「変わら