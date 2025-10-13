ラグビー日本代表のFB中楠一期（25＝BR東京）が13日、オーストラリア戦（25日、東京・国立競技場）に向けて合宿中の宮崎市内からオンライン取材に応じた。25日のオーストラリア戦から南アフリカ、アイルランド、ウェールズ、ジョージアと5週連続で強豪国に挑んでいく秋のツアー。「強い相手と真っ向勝負するための準備をしている。全ての面で競って勝ちにいく“全面勝負”がテーマ。去年とは違うツアーを過ごせると思っている