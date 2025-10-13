前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。DeNA・筒香嘉智外野手（33）の完全復活に太鼓判を押した。CSファーストステージ第1戦では2発を含む4安打4打点で巨人を沈めた。片岡氏は「夏場以降は筒香に尽きる」と、DeNAの進撃を支えるベテランの活躍を称えた。8月の初めまで打率は1割台に低迷していた。ところが8月30日の中日戦（横浜）で1試合3本塁打するなど大暴れ。片岡氏は