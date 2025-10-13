日本テレビ系「おしゃれクリップ」が１２日に放送され、俳優の山崎育三郎、井桁弘恵がＭＣを務めた。この日は、タレントの手越祐也がゲスト出演。手越は、番組内で亡き父への思いを明かした。手越は「僕は結構早い段階で両親が離婚していて。（１０年前に）おやじが亡くなったんですよね。おやじが急に亡くなったんですよね。具合が悪いっていうのを言われて、翌日のテレビの収録中に亡くなって」と述懐。「やっぱり、人間