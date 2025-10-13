【MLB】ブルージェイズーマリナーズ（10月12日・日本時間10月13日／トロント）【映像】豪快弾→被弾した投手の様子がおかしくなる10月12日（日本時間10月13日）に行われたアメリカン・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第1戦、トロント・ブルージェイズ対シアトル・マリナーズの一戦で、マリナーズの主砲で今季のア・リーグ本塁打王でもあるカル・ローリーが放った豪快弾と、相手投手の被弾リアクションが話題となっている。