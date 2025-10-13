１３日午前５時５０分頃、群馬県みなかみ町の林道で、散歩をしていた６０〜７０歳代の夫婦がクマに襲われ、左手や左脚などに軽傷を負った。県警沼田署によると、現場には親子とみられる２頭のクマがいたという。現場は田畑の中に住宅が点在する地域。周辺ではクマに襲われる被害が相次いでおり、７日には約３キロ離れたスーパーにクマが侵入し、買い物客２人が軽傷を負った。山形県飯豊町では１３日午前５時４５分頃、８０歳