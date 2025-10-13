声優の内田真礼が13日、KBC九州朝日放送のラジオ番組『内田真礼とおはなししません！？』（毎週日曜日 深0：30）に出演。大ファンであるプロ野球・福岡ソフトバンクホークスのリーグ優勝を祝福した。【動画】内田真礼＆石川界人、夫婦揃って結婚後初公の場！薬指には指輪がキラリ＆ノロケっぷりに諏訪部順一が嘆きホークスのパ・リーグ優勝についての話題が。「ホークス、2年連続リーグ優勝おめでとうございます！」と祝福した