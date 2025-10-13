新日本プロレス１３日の両国国技館大会でＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が上村優也（３０）と海野翔太（２８）の挑戦を退け初防衛に成功した。Ｋ．Ｏ．Ｂは８月に海外武者修行から凱旋帰国すると、９月神戸大会でタイチ＆石井智宏を撃破し、いきなりタッグベルトを奪取。この日は海野＆上村の本隊次世代エースコンビとのＶ１戦に臨んだ。