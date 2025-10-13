サッカー日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）が強敵ブラジルとの戦いへ意欲を燃やした。森保ジャパンは１３日、国際親善試合ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて大会会場で練習を行い、冒頭１５分が公開された。日本の正ＧＫは、１０日の韓国戦で５得点を奪ったブラジル相手に重要な役割を担う。「明らかにこの前の試合（パラグアイ戦）よりも守備の時間は増えると思う。明日のゲームは、よりシュートに対する準備をしっ