『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』（みちか：原作、kanata：漫画、リアコミ：企画/KADOKAWA）第3回【全4回】【漫画】『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』を第1回から読むヒステリックな母親に育てられ、いつも母親の機嫌を取りながら生きてきたみちか。成績優秀な兄と比べられ、交友関係から進路、着る服に至るまで管理され、母親の意に沿わない行動をすれば暴言を浴びせられる日々。そんな母親から逃れるべく