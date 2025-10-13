サッカー日本代表は１３日、１４日のブラジル戦（味の素スタジアム）へ向けて同スタジアムで調整を行った。ＭＦ中村敬斗は「なにか起こしたいですね」と、過去２分け１１敗のブラジル撃破へ気合を入れた。１０日のパラグアイ戦（２△２、パナスタ）では左ウィングバックとして先発し、後半２１分まで出場した。６月の２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選以来の招集だったが、右ウィングバックで出場したＭＦ伊東純也とともに大