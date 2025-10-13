9月19日に公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が、10月12日までの公開24日間で、興行収入54億円を突破した。「チェンソーマン」公式X（Twitter）の発表によると、公開24日間の観客動員数は355万人、興行収入は54億円超。同Xは「劇場に足を運んでくださった皆様ありがとうございます」と感謝の言葉をつづっている。同作の原作はシリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中のマン