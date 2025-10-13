『愛したいのは、お前だけ〜天才外科医の甘い策略〜』（灯 美咲：作画、一ノ瀬千景：原作/スターツ出版）第7回【全8回】【漫画】『愛したいのは、お前だけ〜天才外科医の甘い策略〜』を第1回から読む大好きな祖父の老舗料亭のスタッフとして働く和葉。ある日、常連の令嬢と、世界的医療財閥の御曹司で外科医の柾樹とのお見合いが開かれることに。当日、柾樹の無礼な態度を目撃し思わず言い返してしまった和葉。 最悪な出会いをし