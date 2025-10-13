「私たちは常に情報の発信者であって伝え手であるという立場として、取材している姿勢も含めて見られているっていう緊張感が必要なんだなと改めて思います」【写真】中居正広に広末涼子…退場者が続出したフジの元人気番組10日に放送された『サン!シャイン』（フジテレビ系）に出演していた同局の佐々木恭子アナウンサーが番組内で冒頭のように述べた。「どの口が言う?」佐々木恭子アナに相次ぐ批判「10月7日、自民党の本部で高