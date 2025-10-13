アメリカのトランプ大統領がイスラエルの議会で演説し、イスラム組織ハマスにとらえられていた人質の解放を受け、「中東の新しい歴史的な夜明けだ」と誇りました。アメリカトランプ大統領「これから真に素晴らしくなるこの地域の国々とイスラエルの間で、偉大な調和と和解が始まる。これは中東の新しい歴史的な夜明けだ」トランプ氏はこのように述べ、人質解放を実現させた自らの成果を誇りました。また、ネタニヤフ首相は「トラ