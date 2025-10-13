【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザで人質となったイスラエル人の家族会は13日、ガザに残る人質28人の遺体のうち、13日に返還されるのは4人の遺体との情報を得たと発表した。イスラム組織ハマスの停戦合意違反だと非難した。