「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）牝馬３冠最終戦。以前はローズＳ組が最重要トライアルだったが、近７年では１連対のみ。その一方、１６年に重賞に昇格した紫苑Ｓ組は３勝、２着４回、オークスからの直行組が６勝、２着１回と傾向が変わってきた。オークスに続く２冠獲りを狙うカムニャック。秋の始動戦となったローズＳは４角で他馬にぶつけられる不利を受けたが、体勢を立て直すと、馬場の真ん中から力強く突き抜けて快勝