デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「【知らないと売上が落ちる！？】リードの質が悪い時の改善方法公開！」と題し、リード獲得広告の課題と解決策について語った。 動画冒頭、有馬氏は「リードの質が悪い。まあでもそんなのいろんな問題があるよね。何を思ってリードの質が悪いって言ってるか。どこまで