フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、10月13日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。最近した“大きな買い物”について語った。この日、高崎春アナから「井上さんが最近した“大きなお買い物”ありますか？」と聞かれた井上アナは「つい、先週金曜日に、フジテレビ1階にあるスンスンショップに並んだんですよ」と回答。そして「もうすぐショップ終わっちゃう！と思うと止まらなくて、グッズショップに