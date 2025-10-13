◆学生３大駅伝開幕戦出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）米国のアイビーリーグ選抜は、２時間１０分１２秒で過去最高の４位に入った。今大会の出場登録選手で、５０００メートルの自己ベスト記録（１２分４８秒２０）と１万メートル自己ベスト記録（２６分５７秒３０）がいずれも最速のグラハム・ブランクス（２３）＝ハーバード大＝は当日変更でエース