サッカー日本代表は１３日、翌日に迫った親善試合のブラジル戦へ向けて、試合会場の東京・味の素スタジアムで調整した。ＤＦ橋岡大樹は「みんなビビっているというよりも、楽しみにしているし、みんな絶対に勝てると思っていると思う。みんな練習から『どうやったら負けない』じゃなくて、『こうやったら勝てる』で入っている」とチーム全体で前向きな雰囲気でいることを強調した。今回、来日したブラジル代表にはイングランド