第３０回秋華賞・Ｇ１は１０月１９日、京都競馬場の芝２０００メートルで行われる。オークスを制したカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、前哨戦のローズＳも勝って３連勝中。その前走も直線でぶつけられる不利がありながらもしっかりと脚を伸ばし、貫禄を見せつけた。コーナー４つのコースに替わるが、位置取りにもこだわらなくなってきているだけに、２冠達成の可能性は高い。対する桜花賞馬