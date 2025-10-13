Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）がRyosuke Yamada名義で、12日に開催された『ZOZOFES』に登場。取材会では、ソロでは初となるフェス出演で注目してほしいポイントや衣装へのこだわりを明かしました。ZOZOTOWNの20周年を記念したファッションと音楽のイベント『ZOZOFES』の1日目に出演した山田さん。ライブ本番前に行われた取材会で“注目してほしいポイント”を聞かれると「今回、結構踊りをメインに取り入れたパフォーマンス