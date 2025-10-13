ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 25日開幕の秋季九州大会出場の16校の順位が決まる 今夏の甲子園を制… スポニチアネックス 25日開幕の秋季九州大会出場の16校の順位が決まる 今夏の甲子園を制した沖縄尚学中心に熱戦期待 2025年10月13日 21時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 高校野球の秋季九州大会は25日から宮崎県を舞台に行われる 13日は長崎大会の決勝が行われ、長崎日大が優勝 各県の1、2位が決まった 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「顔に違和感が」の指摘も…明石家さんま『お笑いの日』で見せた“異変”に視聴者騒然 1週間前から意識していた“若作り”とは 2025年10月12日 17時39分 《不敬すぎる！》10歳の芦田愛菜に佳子さまも…トレパク騒動の江口氏、掘り出された衝撃の「女性リスト」 2025年10月11日 19時0分 草間リチャード敬太猜魅▲鵐哀觴命伸瓩睥出 現場の新宿二丁目から同情の声も 2025年10月13日 5時0分 「泣いたら殺すよ」5人の女児を脅して性的暴行を繰り返した男の裁判で明らかになった犁潅椶僚蟠鉢 2025年10月13日 7時0分