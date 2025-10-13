強い台風２３号は１３日朝、伊豆諸島の八丈島（東京都八丈町）に最接近し、同日午後にかけて関東南東の海上に抜けた。そのまま東へ進み、１４日には温帯低気圧に変わる見通しだ。９日に台風２２号による暴風雨で多くの家屋が損壊した八丈島は、５日間で２回目の台風の接近。けが人はいなかったが、再度の強い風雨に島民は「心が安まらない」と疲弊した表情を見せた。（立原朱音）気象庁によると、台風２３号は１３日午後９時現