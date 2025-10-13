「富士Ｓ・Ｇ２」（１８日、東京）春秋マイルＧ１連覇に向けて、秋の始動戦を迎えるジャンタルマンタル。安田記念Ｖ後は欧州遠征を視野に入れていたが、見送って秋に備えた。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５１秒８−１１秒６を記録。抜群の動きを披露し、態勢は万全だ。２〜３歳、古馬でマイルＧ１を制した現役最強マイラー。前哨戦からその強さを見せつける。国内外でＧ１・２勝の実績を持つソウルラッシュ。安田記念３