「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）ＪＲＡは１３日、クラシック３冠最終戦の登録馬を発表した。皐月賞馬とダービー馬が不在で混戦模様のなか、トライアル組からはダービー５着で神戸新聞杯を快勝したエリキング、ダービーで３着と好走した神戸新聞杯２着のショウヘイ、セントライト記念２着のヤマニンブークリエなど、別路線では新潟記念２着のエネルジコ、ラジオＮＩＫＫＥＩ賞を制したエキサイトバイオなど２０頭がエントリ