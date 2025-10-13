私はナズナ。ミエちゃんを怒らせて数日後、アイコちゃんがお茶に誘ってくれました。そしてどうして怒らせたのかさっぱりだった私に、まさかの真相を教えてくれたのです。アイコちゃん曰く、ミエちゃんは「すごい」「羨ましい」と言ってほしかったのだそう。まったく気づきませんでした……。ただ、いつものミエちゃんの様子を考えると、ありえる話です。自分の鈍感さに恥ずかしくなりましたが、アイコちゃんはミエちゃんの態度もど