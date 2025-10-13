女優・山本舞香が13日、自身のインスタグラムを更新。この日、28歳の誕生日を迎えたことを報告した。山本は「28歳になりました」と書き出し「お母さん、産んでくれてありがとう。お父さん、強い私に育ててくれてありがとう。旦那さん、いつもありがとう。毎日笑わせてくれてありがとう。そして今、ご飯を作ってくれてありがとう。食べるのがとっても楽しみです。チビ達、言葉が無くたって表情で沢山お話してくれてありがとう」