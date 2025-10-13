「ファン感謝３Ｄａｙｓボートレースバトルトーナメント」（１３日、三国）荒天のため安定板装着の２周戦で行われた優勝戦は、３走連続で絶好枠を引き当てた１号艇の吉村誠（３６）＝静岡・１０５期・Ａ２＝が人気に応えて逃走。通算６回目の優勝を飾り、来年１月のプレミアムＧ１・ＢＢＣトーナメント（２０２６年１月２２〜２５日・尼崎）の出場権をゲットした。“ラッキーボーイ”がツキを味方に圧逃劇を演じた。Ｓ展示