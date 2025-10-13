「新そば」のシーズンがやってきました。打ち立て、茹でたての香りに誘われ、各地で行列ができています 。香り高い新そばをより美味しく味わう方法を徹底解説します。【写真で見る】「そば派」が多い地域は?「うどん派」ときれいに分かれた日本地図新そばは寒暖差で甘みが強い?色にも注目連休中日の12日、福島・南会津町では「第17回 南会津新そばまつり」（13日まで）が開催され、各地の“そば打ち名人”が集いまし