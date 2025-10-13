学生３大駅伝の開幕戦「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）、米国アイビーリーグ選抜が２時間１０分１２秒で４位フィニッシュ。４区終了時点で３位に浮上し、５区では一時２位につけるなど、最後まで上位争いを演じた。最終６区でわずかに後退したものの、チーム史上最高順位を更新した。ハーバード大のグラハム・ブランクス（２３）は、昨年の世界陸上１万メートル１