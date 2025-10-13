第20回高松源平杯小学生ドッジボール大会決勝戦12日 小学生の競技ドッジボール大会、高松源平杯が12日、高松市総合体育館で開かれました。 高松市ドッジボール協会などが開いているもので、20回目となる今大会には四国4県と岡山、島根、兵庫から計48チームが参加。予選リーグと決勝トーナメント方式で行われました。 予選の各リーグ上位4チームが進出したチ