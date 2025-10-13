グリーン英中銀委員 経済活動は１年前より堅調 インフレと賃金上昇も予想以上に強い デフレ圧力の減速が懸念される イングランド銀行は基礎的な成長が弱く、労働市場も減速中と見ている 予測には不確実性が伴う コアインフレは過去１年間横ばい状態 特に英国ではインフレ期待に関する懸念がある 金利はおそらく依然として下降傾向にあるが、金融政策は以前ほど引き締め的ではない 金利を長く高く維持し、利下げを見