※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ妻の出産を支えた助産師と1年も付き合っている夫。妻が子どもとふたりきりで孤独を募らせるのをしり目に、同僚の出産祝いと嘘をついて会いに行っていた。帰宅した夫のコートを片付けようとした妻は、中から2人分の温浴テーマパークのレシートを見つけて夫を問い詰める。このレシートはいったい!?油断してた…わからな