日本代表は13日、『キリンチャレンジカップ2025』のブラジル代表戦に向け、会場の東京スタジアム（味の素スタジアム）で前日練習を行った。練習後の取材に応じた日本代表MF鎌田大地は、「明らかにまだまだブラジルの選手と比べると、自分たちの個の能力という部分では足りていない部分が多いので、結局はチームとしてどう戦うかが大事」と、ブラジル代表との差と立ち位置に改めて言及。「結局は最後、個人でゴールを取れる、守