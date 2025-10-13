日本代表は13日、14日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 ブラジル代表戦に向け、会場の東京スタジアム（味の素スタジアム）で公式練習を行った。10日のパラグアイ代表戦は課題だった得点を克服したものの、数少ないチャンスを生かされ2失点。引き分けに終わり、これで3試合勝利なしとなった。日本の守護神・鈴木彩艶は「前回はシュート数が少なかった中、2失点してしまった。明日のゲームでは、よりシュートに対する準備をし